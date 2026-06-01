La nuit étoilée Parc Marès Tresses

Tresses

La nuit étoilée

Parc Marès 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Partez à la découverte du ciel étoilé lors d’une soirée conviviale au Parc Marès. Dès 19h, profitez d’un pique-nique en plein air avant de lever les yeux vers les étoiles et d’observer les merveilles de la nuit. Une animation idéale pour petits et grands, entre nature, détente et émerveillement. .

Parc Marès 19 Avenue des Écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 34 13 27 mairie@tresses.org

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English : La nuit étoilée

L’événement La nuit étoilée Tresses a été mis à jour le 2026-06-11 par OT de l’Entre-deux-Mers