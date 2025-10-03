LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEURS HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Envie d’une soirée pas comme les autres ? Laissez-vous porter par votre curiosité et préparez-vous à vivre une expérience unique dans l’univers des sciences accessibles, ludiques et fascinantes !

Plus de 200 scientifiques passionnés s’éclipsent de leur labo le temps d’une soirée pour partager avec petits et grands leurs découvertes dans l’ambiance festive et conviviale des Halles de la Cartoucherie et de sa salle de spectacle La Cabane.

Préparez-vous à une soirée pleine de surprises et de découvertes ! Au programme le Grand Labo vous fait expérimenter, manipuler et jouer avec la science, tandis que le Speed-searching vous plonge dans des échanges de 10 minutes en tête-à-tête avec un chercheur autour d’un objet insolite. Dans le noir, vos oreilles vous guiderent à travers des récits sonores fascinants où la science devient un paysage à explorer. Avec Les échappées inattendues du CNRS, découvrez la science autrement à travers des mini-conférences captivantes, et laissez-vous emporter par Bookmakers, où BD, livres graphiques et contes se mêlent aux passions scientifiques. Pour les aventuriers, l’Escape game Recherche sous tension vous met au défi d’identifier un agent infectieux en 1 heure grâce à la démarche scientifique. Le Bouche à oreille vous invite à transmettre en 1 min 30 le travail d’un chercheur à votre voisin, tandis que SonIA mêle danse, théâtre, vidéo, son et robotique pour explorer l’intelligence artificielle. Enfin, terminez la soirée émerveillé par le Liquid Light Show projeté sur les façades des Halles de la Cartoucherie. Une expérience immersive où curiosité et émerveillement sont au rendez-vous !

Retrouvez le programme complet sur le site internet de l’université de Toulouse.

Bon à savoir

– Entrée libre et gratuite

– Certaines activités nécessitent un billet gratuit à retirer sur place (dans la limite des places disponibles). .

HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 Place de la Charte des Libertés Communales Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie nuitdeschercheurs@univ-toulouse.fr

English :

Looking for an evening like no other? Let your curiosity carry you away and prepare for a unique experience in the world of accessible, fun and fascinating science!

German :

Lust auf einen Abend, der nicht wie jeder andere ist? Lassen Sie sich von Ihrer Neugierde tragen und bereiten Sie sich auf eine einzigartige Erfahrung in der Welt der zugänglichen, spielerischen und faszinierenden Wissenschaften vor!

Italiano :

Avete voglia di una serata senza precedenti? Lasciatevi guidare dalla curiosità e preparatevi a vivere un’esperienza unica nel mondo della scienza accessibile, divertente e affascinante!

Espanol :

¿Te apetece una velada sin igual? Déjese llevar por la curiosidad y prepárese para vivir una experiencia única en el mundo de la ciencia accesible, divertida y fascinante

