Comme chaque année, les musées et le muséum de la Ville de Marseille vous invitent à participer à la La Nuit européenne des musées !

Comme chaque année, les musées et le muséum de la Ville de Marseille vous invitent à une nuit exceptionnelle de découvertes artistiques, patrimoniales et festives. À l’occasion de la Nuit européenne des musées, samedi 17 mai, les établissements culturels municipaux proposent une programmation gratuite et ouverte à toutes et à tous, où expositions, concerts, ateliers, performances, visites guidées, restitutions scolaires et installations dialoguent dans une atmosphère conviviale et nocturne.



Une soirée unique, pour redécouvrir les musées autrement, célébrer la diversité des cultures et partager un moment d’émotion et de création en famille ou entre amis.erveiller ensemble.



Au Centre de la Vieille Charité, l’exposition Tatouage. Histoires de la Méditerranée est inaugurée dans une ambiance vibrante rituels artistiques, tatouages éphémères, concerts kabyles et performances participatives s’y enchaînent jusqu’à minuit. La chapelle accueille également l’installation immersive de Laure Prouvost, Mère We Sea, et les deux musées du site, le Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) et le Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM), dévoilent les fruits de projets menés avec des élèves autour des mythes antiques et des pratiques du tatouage en Océanie.



Au Palais Longchamp, le Muséum et le Musée des Beaux-Arts s’animent en musique grâce aux ensembles vocaux et instrumentaux d’Aix-Marseille Université et à la chorale Babélika. L’exposition Océans côtoie les collections naturalistes, tandis que le dessin est à l’honneur au musée des Beaux-Arts avec L’esprit du trait, une remarquable collection privée exposée pour la première fois.



Au Musée Cantini, le musicien Oliver Foster déploie une atmosphère sonore entre rock alternatif et expérimental dans les salles de la collection permanente.



Le Préau des Accoules convie petits et grands à explorer l’exposition C’est pas bête à travers des ateliers créatifs autour de l’œuvre de Victor Brauner.



Enfin, au Château Borély, l’exposition Infiniment bleu s’accompagne d’une composition sonore déambulatoire, d’ateliers de création pour toute la famille, de visites flash et même de défilés de mode réalisés par les étudiants de l’École de Condé.





Plus d’informations https://musees.marseille.fr/nuit-europeenne-des-musees-2025



Programmation susceptible de modifications. .

