La Nuit Européenne des Musées à Aix-en-Provence NDM

Samedi 23 mai 2026 de 19h à 0h. Musée Granet Fondation Vasarely Les Musées de la ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

22e édition de l’événement. La Nuit européenne des musées est organisée par le ministère de la Culture. Elle bénéficie du patronage de l’Unesco, du Conseil de l’Europe et de l’ICOM et de nombreux partenariats institutionnels et médias

Depuis son lancement en 2005, la Nuit européenne des musées attire, chaque année, un public nombreux dans un nombre croissant de musées. Le succès auprès du jeune public s’est confirmé. .

Musée Granet Fondation Vasarely Les Musées de la ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

22nd edition of the event. European Museum Night is organized by the French Ministry of Culture. It enjoys the patronage of Unesco, the Council of Europe and ICOM, as well as numerous institutional and media partnerships

L’événement La Nuit Européenne des Musées à Aix-en-Provence NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence