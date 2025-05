La nuit européenne des musées à Brioude – PLACE LAFAYETTE Brioude, 17 mai 2025 18:00, Brioude.

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

2025-05-17

La Nuit européenne des musées est un événement culturel d’envergure

initié par le ministère de la Culture . Pour la première fois, sept lieux culturels de Brioude s’associent pour proposer une soirée exceptionnelle à l’occasion de la Nuit des Musées.

PLACE LAFAYETTE Le Doyenné

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

English :

The European Museum Night is a major cultural event

initiated by the French Ministry of Culture. For the first time, seven cultural venues in Brioude are joining forces to offer an exceptional evening on the occasion of the Nuit des Musées.

German :

Die Europäische Nacht der Museen ist ein kulturelles Großereignis

das vom französischen Kulturministerium initiiert wurde. Zum ersten Mal haben sich sieben Kulturstätten in Brioude zusammengeschlossen, um einen außergewöhnlichen Abend anlässlich der Museumsnacht zu veranstalten.

Italiano :

La Notte europea dei musei è un grande evento culturale

promosso dal Ministero della Cultura francese. Per la prima volta, sette luoghi di cultura di Brioude si uniscono per offrire una serata eccezionale durante la Notte dei Musei.

Espanol :

La Noche Europea de los Museos es un gran acontecimiento cultural

iniciado por el Ministerio de Cultura francés. Por primera vez, siete espacios culturales de Brioude se unen para ofrecer una velada excepcional en la Noche de los Museos.

