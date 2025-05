La nuit Européenne des Musées à la Maison de la Brique – La Maison de la brique Saint-Martin-d’Aubigny, 17 mai 2025 19:45, Saint-Martin-d'Aubigny.

Manche

La nuit Européenne des Musées à la Maison de la Brique La Maison de la brique 3, La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Début : 2025-05-17 19:45:00

fin : 2025-05-17 22:30:00

2025-05-17

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, la Maison de la Brique, située à Saint-Martin-d’Aubigny, ouvre ses portes en soirée le samedi 17 mai pour une découverte originale et inédite de son musée, à travers deux animations gratuites et ouvertes à tous.

19h45 Chasse au trésor

Petits et grands sont invités à résoudre des énigmes pour retrouver le trésor de briques dorées au fil d’un parcours ludique dans le musée. Si vous trouvez le trésor, vous pouvez repartir avec votre brique dorée..

20h30 Théâtre « Le Débarquement pour les Nuls »

Une comédie historique pleine d’humour présentée par la troupe Les Joyeux Colibris. Quand des résistants mal informés bousculent, bien malgré eux, le cours de l’Histoire…

Une soirée pour (re)découvrir le patrimoine industriel de la région dans une ambiance conviviale, à l’occasion d’un événement culturel célébré dans toute l’Europe.

La Maison de la brique 3, La Briqueterie

Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 61 95 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

English : La nuit Européenne des Musées à la Maison de la Brique

For the European Night of Museums, the Maison de la Brique in Saint-Martin-d?Aubigny opens its doors on Saturday evening, May 17, for an original and original discovery of its museum, with two free events open to all.

19h45 ? Treasure hunt

Young and old are invited to solve riddles to find the golden-brick treasure along a fun trail through the museum. If you find the treasure, you can leave with your golden brick…

20h30 ? Theater: « Le Débarquement pour les Nuls » (D-Day for dummies)

A humorous historical comedy presented by the troupe Les Joyeux Colibris. When misinformed resistance fighters change the course of history…

An evening to (re)discover the region?s industrial heritage in a convivial atmosphere, on the occasion of a cultural event celebrated throughout Europe.

German :

Anlässlich der Europäischen Nacht der Museen öffnet das Maison de la Brique in Saint-Martin-d?Aubigny am Samstagabend, den 17. Mai, seine Türen für eine originelle und neuartige Entdeckung seines Museums mit zwei kostenlosen und für alle offenen Veranstaltungen.

19h45 ? Schatzsuche

Groß und Klein sind eingeladen, auf einem spielerischen Rundgang durch das Museum Rätsel zu lösen, um den Schatz aus goldenen Ziegeln zu finden. Wenn Sie den Schatz finden, können Sie mit Ihrem goldenen Ziegelstein nach Hause gehen…

20h30 ? Theater: « Le Débarquement pour les Nuls » (Die Landung der Alliierten für Dummies)

Eine humorvolle historische Komödie, präsentiert von der Theatergruppe Les Joyeux Colibris. Wenn schlecht informierte Widerstandskämpfer gegen ihren Willen den Lauf der Geschichte durcheinander bringen…

Ein Abend zur (Wieder-)Entdeckung des industriellen Erbes der Region in einer geselligen Atmosphäre, anlässlich eines kulturellen Ereignisses, das in ganz Europa gefeiert wird.

Italiano :

In occasione della Notte europea dei musei, la Maison de la Brique di Saint-Martin-d’Aubigny apre le porte la sera di sabato 17 maggio per una scoperta originale e inedita del suo museo, con due eventi gratuiti aperti a tutti.

19h45 ? Caccia al tesoro

Grandi e piccini sono invitati a risolvere gli indovinelli per trovare il tesoro di mattoni d’oro durante un divertente tour del museo. Chi troverà il tesoro potrà tornare a casa con il suo mattoncino d’oro.

20h30 ? Teatro: « Le Débarquement pour les Nuls » (Lo sbarco per i non addetti ai lavori)

Una commedia storica umoristica presentata dalla troupe Les Joyeux Colibris. Quando un gruppo di resistenti poco informati cambia il corso della storia…

Una serata per (ri)scoprire il patrimonio industriale della regione in un’atmosfera amichevole, in occasione di un evento culturale celebrato in tutta Europa.

Espanol :

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, la Maison de la Brique de Saint-Martin-d’Aubigny abre sus puertas en la noche del sábado 17 de mayo para un descubrimiento original y original de su museo, con dos actos gratuitos y abiertos a todos.

19h45 ? Búsqueda del tesoro

Grandes y pequeños están invitados a resolver los enigmas para encontrar el tesoro del ladrillo de oro en un divertido recorrido por el museo. Si encuentras el tesoro, podrás volver a casa con tu ladrillo dorado.

20h30 ? Teatro: « Le Débarquement pour les Nuls » (El desembarco del Día D para tontos)

Una comedia histórica humorística presentada por la compañía Les Joyeux Colibris. Cuando un grupo de resistentes mal informados cambia el curso de la historia…

Una velada para (re)descubrir el patrimonio industrial de la región en un ambiente cordial, con motivo de un acontecimiento cultural celebrado en toda Europa.

L’événement La nuit Européenne des Musées à la Maison de la Brique Saint-Martin-d’Aubigny a été mis à jour le 2025-05-06 par Côte Ouest Centre Manche