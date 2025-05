La Nuit Européenne des Musées à la Maison des Musées – Bourges, 17 mai 2025 20:00, Bourges.

La Nuit Européenne des Musées à la Maison des Musées Bourges Cher

Gratuit

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

2025-05-17

21ème Nuit Européenne des musées ! Explorez l’exposition « Bourges, centre de l’Europe. Voyage au coeur des collections » et participez à des animations. La soirée se terminera par un verre de l’amitié !

Tout au long de la soirée des visites commentées de l’exposition seront proposés. De plus, 4 départs pour le « Voyage Contée au coeur de l’Italie et de l’Espagne » seront fait . Embarquez avec Sophie Barron pour la découverte de l’histoire italienne espagnole ! EUR.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

21st European Museum Night! Explore the exhibition « Bourges, center of Europe. Journey to the heart of the collections » exhibition, and take part in other activities. The evening ends with a friendly drink!

21. Europäische Nacht der Museen! Erkunden Sie die Ausstellung « Bourges, Zentrum Europas. Voyage au coeur des collections » und nehmen Sie an Animationen teil. Der Abend endet mit einem Glas Freundschaft!

Visita con la lanterna.

21ª Noche Europea de los Museos Explore la exposición « Bourges, centro de Europa. Viaje al corazón de las colecciones » y participe en las actividades. La velada terminará con una copa de camaradería

