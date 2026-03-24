La Nuit Européenne des Musées à Tourrettes 22ème édition

4, Rue de la Jetterie Tourrettes Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir le métier de dinandier d’art, lequel transforme laiton et cuivre en véritables œuvres artisanales. Alliant tradition et créativité, ce maître artisan manie le métal avec précision, mettant en lumière un savoir-faire minutieux et ancestral.

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4, Rue de la Jetterie Tourrettes 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 71 44 11 20

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English :

One spring evening, the Museum of Art and Essays of Tourrettes, labeled Village of Character of the Var opens its doors, and invites you to discover a job uncommon but still very useful, that of dinandier, during the European Night of Museums.

L’événement La Nuit Européenne des Musées à Tourrettes 22ème édition Tourrettes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence