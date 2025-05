La Nuit européenne des musées au Frac – FRAC Besançon, 17 mai 2025 20:00, Besançon.

Doubs

La Nuit européenne des musées au Frac FRAC 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

Date(s) :

2025-05-17

> 21h (durée 1h)

Traversée des expositions en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice est proposée.

> 22h (durée 30 min)

MUSIC-HALL IS A SOLUTION, un récital de guitare électrique solo de Fred Morel

… et si le Music-Hall était une solution ? La solution ?

Fred Morel, guitariste compositeur et professeur au CRR, interprète un extrait de Music-hall is a solution, son récital de guitare électrique solo, un ovni musical intimiste, intense, planant, hypnotique et inédit qu’il performe en solo et présente en ces termes un ovni musical divertissant .

Music-hall is a solution est bien un ovni musical dans lequel les sonorités de la guitare électrique s’apparentent plus à du clavecin ou à une épinette qu’à un mur du son et de la grosse distorsion. Fred Morel et sa guitare invitent l’auditeur à un trip et un voyage musical planant et méditatif, à se perdre dans le labyrinthe des époques musicales à travers un shot de guitare surnaturel hypnotique et onirique !

La musique qu’il a composé pour guitare électrique crée une certaine étrangeté musicale, étrangeté propice au rêve, au trip, qui évoque comme des vapeurs ou des fumées euphorisantes autant les comédies musicales de Broadway (divertissements où se cache le rêve d’un art total) que la musique des groupes hippie et rock trippant sous acide des années 1960 et 1970 (The Byrds, Led Zeppelin ou autre Velvet Underground…) ainsi que les sonorités des musiques plus anciennes pour clavecin de Couperin ou de Scarlatti. .

FRAC 2 Passage des Arts

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 87 40

English : La Nuit européenne des musées au Frac

German : La Nuit européenne des musées au Frac

Italiano :

Espanol :

L’événement La Nuit européenne des musées au Frac Besançon a été mis à jour le 2025-05-10 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON