Gratuit

Début : 2025-05-17 21:00:00

fin : 2025-05-17 23:30:00

2025-05-17

Parpaing Paillettes est un collectif de copains avec le désir d’organiser des événements artistiques et culturels en Dordogne et alentour. Depuis presque deux ans, Parpaing Paillettes roule sa boule à facettes en différents lieux, en proposant des Dj Sets, des expositions, des ateliers théâtre, danse, yoga, des concerts et des performances. « Gardez vos sens en éveil, l’histoire du collectif aura d’autres chapitres à vous révéler…

Entrée libre et gratuite de 18h à minuit.

Bar & restauration sur place. .

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73 maap@perigueux.fr

