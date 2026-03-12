La Nuit Européenne des Musées Bis Musée Lapidaire Autun

La Nuit Européenne des Musées Bis

Musée Lapidaire 10 Rue Saint-Nicolas Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les élèves de la classe science et patrimoine du lycée Bonaparte et de l’école du Parc présentent un spectacle sur le thème de l’archéologie du son, ou comment retrouver les sons du passé. Opération menée dans le cadre de l’Education Artistique et Culturelle, en partenariat avec la compagnie Arc en scène. .

Musée Lapidaire 10 Rue Saint-Nicolas Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com

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English :

L’événement La Nuit Européenne des Musées Bis Autun a été mis à jour le 2026-03-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)