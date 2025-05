La Nuit Européenne des Musées MAAP – Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux, 17 mai 2025 18:00, Périgueux.

Dordogne

La Nuit Européenne des Musées MAAP Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

2025-05-17

En partenariat avec le Sans Réserve, les Conservatoires Municipal et Départemental, l’association JAGAS, la Cie la Cerise sur le gâteau, la Cie Lazzi Zanni et l’association Structure, le MAAP propose de 19h à 00h une soirée et gratuite.

Au programme

⚪️ Visite à la lampe torche // L’OR RÉVÈLE CE QUE LE TEMPS ENFOUIT

⚫️ Projet Morse // Orchestre de Haut-Parleurs

⚪️ Performances dansées //Compagnies Structure et Lazzi Zanni // MuséeHomme

⚫️ Éclairages de la façade et des salles du musée // ScénoPro

⚪️ Set spatialisé // Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne

⚫️ Bal électro spatialisé // Parpaing Paillettes

⚪️ Exposition Les Minis Muséophages

⚫️Mapping vidéo // Straight Disorder

Entrée libre et gratuite

De 18h à minuit .

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 Cours Tourny

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 40 73 maap@perigueux.fr

English : La Nuit Européenne des Musées MAAP

In partnership with Sans Réserve, the Conservatoires Municipal et Départemental, the JAGAS association, Cie la Cerise sur le gâteau, Cie Lazzi Zanni and the Structure association, MAAP offers a free evening from 7pm to midnight.

German : La Nuit Européenne des Musées MAAP

In Partnerschaft mit dem Sans Réserve, den Conservatoires Municipal und Départemental, dem Verein JAGAS, der Cie la Cerise sur le gâteau, der Cie Lazzi Zanni und dem Verein Structure bietet das MAAP von 19 bis 00 Uhr einen Abend und kostenlos an.

Italiano :

In collaborazione con Sans Réserve, i Conservatoires Municipal et Départemental, l’associazione JAGAS, la Cie la Cerise sur le gâteau, la Cie Lazzi Zanni e l’associazione Structure, il MAAP propone una serata gratuita dalle 19:00 alle 24:00.

Espanol : La Nuit Européenne des Musées MAAP

En colaboración con Sans Réserve, los Conservatoires Municipal et Départemental, la asociación JAGAS, la Cie la Cerise sur le gâteau, la Cie Lazzi Zanni y la asociación Structure, el MAAP ofrece una velada gratuita de 19.00 a 24.00 horas.

