La nuit européennes des musées au Mucem – Mucem Marseille 2e Arrondissement, 17 mai 2025 19:00, Marseille 2e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

La nuit européennes des musées au Mucem Samedi 17 mai 2025 de 19h à 0h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes

De 19h à minuit, venez profiter des expositions en accès libre

De 19h à minuit, venez profiter des expositions en accès libre .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Open house

From 7 p.m. to midnight, enjoy free access to the exhibitions

German :

Offene Türen

Von 19 Uhr bis Mitternacht, genießen Sie die frei zugänglichen Ausstellungen

Italiano :

Porte aperte

Dalle 19.00 alle 24.00, accesso gratuito alle mostre

Espanol :

Puertas abiertas

De 19.00 a 24.00 horas, acceso gratuito a las exposiciones

