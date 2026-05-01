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La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins Hazebrouck

La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins Hazebrouck samedi 23 mai 2026.

Adresse : 5 Rue des Augustins

Ville : 59190 Hazebrouck

Département : Nord

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Hazebrouck

La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins

5 Rue des Augustins Hazebrouck Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Venez nombreux résoudre la série d’énigmes pour cette nouvelle nuit des musées !
Gratuit, dès 6 ans, de 20h à minuit.
Venez nombreux résoudre la série d’énigmes pour cette nouvelle nuit des musées !
Gratuit, dès 6 ans, de 20h à minuit.   .

5 Rue des Augustins Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France +33 3 28 43 44 46 

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English :

Come one, come all to solve the series of riddles for this new Museum Night!
Free, ages 6 and up, from 8pm to midnight.

L’événement La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins Hazebrouck a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Flandre

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