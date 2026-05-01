La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins Hazebrouck
La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins Hazebrouck samedi 23 mai 2026.
Hazebrouck
La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins
5 Rue des Augustins Hazebrouck Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez nombreux résoudre la série d’énigmes pour cette nouvelle nuit des musées !
Gratuit, dès 6 ans, de 20h à minuit.
Venez nombreux résoudre la série d’énigmes pour cette nouvelle nuit des musées !
Gratuit, dès 6 ans, de 20h à minuit. .
5 Rue des Augustins Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France +33 3 28 43 44 46
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English :
Come one, come all to solve the series of riddles for this new Museum Night!
Free, ages 6 and up, from 8pm to midnight.
L’événement La nuit européennes des Musées au Musée des Augustins Hazebrouck a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Coeur de Flandre
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