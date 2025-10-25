La nuit fantastique Saint-Gaultier

Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier

La Nuit Fantastique avec les conteurs Corinne Duchêne et Jean-Jacques Silvestre

Venez en famille fêter avec Corinne Duchêne ses 30 ans de carrière !

Hansel et Gretel en carton Récit adapté, raconté, mis en scène et en lumières par Jean-Jacques Silvestre. Librement inspiré de la version des frères Grimm.

Un bûcheron, son épouse et leurs enfants. Il n’y a plus rien à manger et deux bouches inutiles à nourrir. Que faire ?

Il est question de filiation, d’abandon, du rôle des parents, et de bien d’autres sujets universels.

Un récit riche en rebondissements, qui fait peur pour de faux , qui fait sourire et qui interroge.

Je n’aime pas Perrault

La conteuse rebelle Corinne Duchêne déteste les histoires où les filles tombent amoureuses des garçons juste parce qu’ils sont princes. Elle veut qu’au douzième coup de minuit le carrosse ne redevienne pas citrouille et qu’il emporte Cendrillon au bout du monde, loin des tâches ménagères. 5 .

Impasse de la Plaine des Chézeaux Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 96 51

English :

« La Nuit Fantastique » with storytellers Corinne Duchêne and Jean-Jacques Silvestre

Bring the whole family to celebrate 30 years of storytelling with Corinne Duchêne!

German :

« La Nuit Fantastique » mit den Geschichtenerzählern Corinne Duchêne und Jean-Jacques Silvestre

Kommen Sie mit Ihrer Familie und feiern Sie mit Corinne Duchêne ihr 30-jähriges Berufsjubiläum!

Italiano :

« La Nuit Fantastique » con i narratori Corinne Duchêne e Jean-Jacques Silvestre

Portate tutta la famiglia per festeggiare i 30 anni di attività con Corinne Duchêne!

Espanol :

« La Noche Fantástica » con los cuentacuentos Corinne Duchêne y Jean-Jacques Silvestre

Traiga a toda la familia para celebrar los 30 años de profesión de Corinne Duchêne

