Le Tréhou

La nuit Farouches #5

Le Tréhou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Et c’est reparti pour un nouveau tour… et pas n’importe lequel ?

Cette année, on célèbre les 10 ans de l’association § Alors autant dire que la fête s’annonce encore plus folle !

C’est avec beaucoup d’émotion qu’on vous dévoile enfin l’affiche et la programmation 100% cousues main de la 5e édition de La Nuit Farouches !

Pour marquer le coup, le festival se pare cette année des mystères du Tarot ?? Un univers magique que vous retrouverez tout au long de l’événement… et croyez-nous, on vous réserve de belles surprises !

+ Au programme de cette édition

– 7 concerts * Liza Mauzole * UrBAM * Miaou Miaou * Basic Partner * Bonne Nuit * Valise * UGZ & Quasar

– Un interplateau animé par KRAM

– Du rock, de l’électro en passant par de la musique du monde de 17h30 à 05h00 du matin.

– Des produits locaux, du fait maison et des surprises faites avec amour

– Billetterie en ligne sur my.weezevent.com .

Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 89 61 63 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La nuit Farouches #5 Le Tréhou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS