La nuit Farouches #5 Le Tréhou
La nuit Farouches #5 Le Tréhou samedi 11 juillet 2026.
Le Tréhou
La nuit Farouches #5
Le Tréhou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-11
Et c’est reparti pour un nouveau tour… et pas n’importe lequel ?
Cette année, on célèbre les 10 ans de l’association § Alors autant dire que la fête s’annonce encore plus folle !
C’est avec beaucoup d’émotion qu’on vous dévoile enfin l’affiche et la programmation 100% cousues main de la 5e édition de La Nuit Farouches !
Pour marquer le coup, le festival se pare cette année des mystères du Tarot ?? Un univers magique que vous retrouverez tout au long de l’événement… et croyez-nous, on vous réserve de belles surprises !
+ Au programme de cette édition
– 7 concerts * Liza Mauzole * UrBAM * Miaou Miaou * Basic Partner * Bonne Nuit * Valise * UGZ & Quasar
– Un interplateau animé par KRAM
– Du rock, de l’électro en passant par de la musique du monde de 17h30 à 05h00 du matin.
– Des produits locaux, du fait maison et des surprises faites avec amour
– Billetterie en ligne sur my.weezevent.com .
Le Tréhou 29450 Finistère Bretagne +33 7 89 61 63 55
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English :
L’événement La nuit Farouches #5 Le Tréhou a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS