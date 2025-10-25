La nuit Halloween au cinéma Méliès Cinéma Le Méliès Montreuil
La nuit Halloween au cinéma Méliès Cinéma Le Méliès Montreuil samedi 25 octobre 2025.
Vous trouverez ci-dessous la programmation détaillée. SAVE THE DATE : la billetterie ouvrira le MERCREDI 15 OCTOBRE sur notre site ou directement sur place.
TWILIGHT NIGHT
19h45 – Twilight, chapitre I : Fascination
22h15 – Twilight, chapitre II : Tentation
00h50 – Twilight, chapitre III : Hésitation
02h20 – Twilight, chapitre IV : Révélation I
04h45 – Twilight, chapitre V : Révélation II
MIAM MIAM
22h45 – Trouble Every Day
00h50 – Bones and All
02h35 – Grave
04h45 – Le Silence des agneaux
GAME OVER
22h30 – Oni suivi d’une session gaming
01h00 – Silent Hill
02h35 – Resident Evil
04h45 – Detention
OVNUIT
22h45 – Mars Attacks!
00h50 – Alien, le huitième passager
02h35 – Invasion Los Angeles
04h45 – Independence Day
NUIT LYNCH
22h15 – Twin Peaks – Fire Walks With Me
00h50 – Lost Highway
02h20 – Blue Velvet
04h45 – Mulholland Drive
LA MORT AUX TROUSSES
22h30 – Until Dawn : La mort sans fin
01h00 – Happy Birthdead
02h25 – Jusqu’en enfer
04h45 – It Follows
Comme chaque année, vous aurez le choix entre les 25 films des 6 salles thématiques. Des bornes d’arcade, des flippers, des casques VR et un photobooth seront mis à votre disposition. Le bar sera ouvert toute la nuit et, comme le veut notre tradition, le petit-déjeuner sera offert aux derniers survivants. Et surtout… venez costumés !
Le samedi 25 octobre 2025
de à
payant
4 euros la séance
Public adultes.
Cinéma Le Méliès 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil
https://meliesmontreuil.fr/FR/93/nuitdumelies.html