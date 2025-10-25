La nuit Halloween au cinéma Méliès Cinéma Le Méliès Montreuil

La nuit Halloween au cinéma Méliès Cinéma Le Méliès Montreuil samedi 25 octobre 2025.

Vous trouverez ci-dessous la programmation détaillée. SAVE THE DATE : la billetterie ouvrira le MERCREDI 15 OCTOBRE sur notre site ou directement sur place.

TWILIGHT NIGHT

19h45 – Twilight, chapitre I : Fascination

22h15 – Twilight, chapitre II : Tentation

00h50 – Twilight, chapitre III : Hésitation

02h20 – Twilight, chapitre IV : Révélation I

04h45 – Twilight, chapitre V : Révélation II

MIAM MIAM

22h45 – Trouble Every Day

00h50 – Bones and All

02h35 – Grave

04h45 – Le Silence des agneaux

GAME OVER

22h30 – Oni suivi d’une session gaming

01h00 – Silent Hill

02h35 – Resident Evil

04h45 – Detention

OVNUIT

22h45 – Mars Attacks!

00h50 – Alien, le huitième passager

02h35 – Invasion Los Angeles

04h45 – Independence Day

NUIT LYNCH

22h15 – Twin Peaks – Fire Walks With Me

00h50 – Lost Highway

02h20 – Blue Velvet

04h45 – Mulholland Drive

LA MORT AUX TROUSSES

22h30 – Until Dawn : La mort sans fin

01h00 – Happy Birthdead

02h25 – Jusqu’en enfer

04h45 – It Follows

Comme chaque année, vous aurez le choix entre les 25 films des 6 salles thématiques. Des bornes d’arcade, des flippers, des casques VR et un photobooth seront mis à votre disposition. Le bar sera ouvert toute la nuit et, comme le veut notre tradition, le petit-déjeuner sera offert aux derniers survivants. Et surtout… venez costumés !

Le samedi 25 octobre 2025

payant

4 euros la séance

Public adultes.

Cinéma Le Méliès 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil

