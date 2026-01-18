La nuit Harry Potter à la Petite Cabane Rue de l’Abbé David Galgon

La nuit Harry Potter à la Petite Cabane

Rue de l’Abbé David La petite cabane Galgon Gironde

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Dans le monde des sorciers, les occasions ne manquent pas de nouer de solides amitiés mais aussi d’affronter des ennemis mortels. Venez explorer avec nous le thème de la Nuit Harry Potter de cette année amis/ennemis . Préparez vos baguettes !

18h30-19h30 petits jeux et goodies à gagner!

20h00-21h00 les grands quizz débutants et experts

plusieurs cadeaux prévus pour les gagnants

soupe à la courge et planchas apéros disponibles. .

