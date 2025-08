LA NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE SOURIS 2025 Carbonne

Organisé par le Domaine de la terrasse, participez à la 4ème édition de la nuit internationale de la chauve-souris.

La galerie des vestiges vous ouvre ses portes à travers un parcours ludique dans un milieu classé espace naturel sensible ! .

18 Avenue Aristide Briand Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie ens.domainedelaterrasse@gmail.com

English :

Organized by Domaine de la terrasse, take part in the 4th International Bat Night.

German :

Organisiert von der Domaine de la terrasse, nehmen Sie an der vierten Ausgabe der internationalen Fledermausnacht teil.

Italiano :

Organizzata dal Domaine de la terrasse, partecipate alla 4ª Notte internazionale dei pipistrelli.

Espanol :

Organizada por el Domaine de la terrasse, participe en la 4ª Noche Internacional de los Murciélagos.

