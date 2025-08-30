La Nuit internationale de la chauve-souris au Jardin des Plantes Jardin des plantes Paris

Cette année encore, le Muséum national d’Histoire naturelle participe à la Nuit internationale de la chauve-souris en organisant une balade nocturne afin d’observer celles qui vivent au Jardin des Plantes.

Des spécialistes des chauves-souris vous feront découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les chiroptères.

> Rendez-vous à l’accueil de la Grande Galerie de l’Évolution

Pour mieux faire connaître cet animal mystérieux et bien souvent menacé, observez les chauves-souris du Jardin des Plantes et rencontrez les chercheurs qui les étudient. Rendez-vous le samedi 30 août à la nuit tombée…

Le samedi 30 août 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit sous condition

Réservation obligatoire par téléphone au 01 40 79 56 01

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Jardin des plantes 36 rue Geoffroy-Saint Hilaire 75005 Paris

