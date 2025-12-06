La Nuit la plus Froide dans la Pampa ! Saints-en-Puisaye
La Nuit la plus Froide dans la Pampa !
La maison Composer Saints-en-Puisaye Yonne
Début : 2026-01-09 19:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-09
C’est officiel la nuit la plus froide dans la pampa aura lieu du 9 au 11 janvier! Comme d’habitude une réjouissante et décapante programmation! Théâtre, art contemporain, musique et cinéma. .
La maison Composer Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté compagniedu1eraout@gmail.com
