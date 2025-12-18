La Nuit la plus Froide dans la Pampa ! Lieu-dit Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

La Nuit la plus Froide dans la Pampa !

Lieu-dit Château de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-11

La Compagnie du 1er août et la Maison Composer sont heureuses de vous présenter la quatrième édition de la Nuit la plus froide dans la Pampa!

Que font deux évènements estivaux en plein cœur de l’hiver ? Ils se réunissent et se tiennent chaud ! La Cie du 1er août et la maison Composer sont heureuses de vous présenter la 4ème édition de la Nuit la plus froide dans la Pampa !

Programme

Vendredi 09 janvier

— Maison Composer (Les Piloux)

18h00 | art | finissage de l’exposition Paille Terre Pierre

19h30 | apéro-dinatoire |

21h00 | concert | F/LOR | Misant sur la spontanéité et un instrumentarium minimal, Fabrice Loreau s’intéresse au son en tant que matière. Il cherche, en s’adaptant au lieu qui l’accueille, à proposer un temps de contemplation-réflexion.

Samedi 10 janvier

— Château de Ratilly

18h00 | spectacle | Réjouissances familiales par la Cie du 1er Août précédé d’un prologue performatif Sandra, Tom et le shaman Belge

* spectacle déconseillé au moins de 12 ans

— Compagnie du 1er août (Les Landris)

19h30 | dîner bon marché | Soupe et fromages

21h00 | concert | Halo Maud nous entraîne dans une balade onirique, mêlant rock progressif, psychédélique et pop indépendante aux touches électroniques.

Dimanche 11 janvier

— Château de Ratilly

11h00 | spectacle | Réjouissances familiales par la Cie du 1er Août précédé d’un prologue performatif Sandra, Tom et le shaman Belge

* spectacle déconseillé au moins de 12 ans

— Maison Composer (Piloux)

12h30 | banquet des glaces | par Rémi Bertin avec une sélection de vins par Vitinérances, mise en scène par Lorraine Patoir et Virgile Loyer

15h30 | Cinéma | Projection du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, 2004, 108 min

Réjouissances familiales

Un repas de Noël dans une famille de châtelains dégénérés est interrompu par l’arrivée inattendue de l’Oncle Bob. Pourquoi est-il venu ? Pourquoi sa femme reste-t-elle dans la voiture ? Bob et Madeleine ont décidé de tout quitter pour partir vivre au bout du monde mais avant le départ il semble qu’ils aient quelques comptes à régler…

Réjouissances familiales (d’après La République du Bonheur de Martin Crimp) Adaptation Hélène Marchand ; Mise en scène Hélène Marchand et Jean Bechetoille

Avec Gérard Cohen, Nina Bourgeois, Pauline Lefèvre, Philippe Le Gall, Jean Bechetoille, Nadine Marcovici, Anouk Pierlot, Raphaël Defour et Hélène Marchand

Musique live Et inversement feat. Raphaël Bougeard

Vidéo Ann Guillaume

Costume Morgane Bellefet

* spectacle déconseillé au moins de 12 ans réservation obligatoire à compagniedu1eraout@gmail.com

Attention jauge réduite: ⍟ Réservation vivement conseillée ⍟

Lieux

Château de Ratilly, 89520 Treigny

La Cie du 1er aout, Ham. les Landris, 89520, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

La maison Composer, 13, les Piloux, 89520, Saints-en-Puisaye .

Lieu-dit Château de Ratilly Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté compagniedu1eraout@gmail.com

English : La Nuit la plus Froide dans la Pampa !

