La Nuit • Le Tour Mathilde Rue du Stade Plougonvelin

La Nuit • Le Tour Mathilde

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin Finistère

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

Soirée de soutien au Planning Familial 29

18h Ouverture des portes

19h Mot de bienvenue du Planning Familial 29

19h15 Ouverture du concert avec Francoeur

20h Concert de Mathilde

Mathilde & The Body Acoustic

Sept ans après son premier album, Je les aime tous , La nuit · Le jour est sorti le 1er mars 2024. On y entend une voix qui s’épanouit et se surpasse dans les montées en puissance. On y entend le(s) cri(s) d’une femme aux engagements multiples, résolument du côté des invisibles, des oublié.es de la société. Et une compositrice aux accents pop, capable de légèreté, apte à toucher tout le monde. Mathilde chante l’amour tout en dégradés, avec ses nuances, ses pleins et ses déliés, dans son universalité. Les oubliées de Vénus ( Fleur fragile ), la dépendance des sentiments ( La nuit, le jour ), la crainte de l’engagement ( Ni oui ni non ), la fin de l’illusion ( Mon cœur ), la mort du frisson ( J’en ai marre de t’aimer ).

Mathilde, à fond dans ses chansons, s’inscrit finalement dans cette tradition, celle des grandes chanteuses populaires.

Accompagnée de sa formation Full Band pour cette nouvelle saison musicale, ce live intègre ses musicien·ne·s ainsi qu’une interprète LSF qui accompagne Mathilde depuis 2017 dans son projet global d’accessibilité de la chanson aux personnes sourdes. Christelle a piloté l’équipe de personnes sourdes et d’interprètes qui ont tradapté l’entièreté du répertoire de Mathilde. Artiste chansigneuse elle-même, Christelle fait ainsi partie intégrante de cette nouvelle création scénique.

– Concert accessible aux personnes sourdes et malentendantes signantes LSF/Chansigne – .

Rue du Stade Espace Keraudy Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 38 00 38

