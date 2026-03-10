La nuit, les papillons ne sont pas tous gris à Villers-Bocage Villers-Bocage
La nuit, les papillons ne sont pas tous gris à Villers-Bocage Villers-Bocage vendredi 11 septembre 2026.
La nuit, les papillons ne sont pas tous gris à Villers-Bocage
Rue Richard Lenoir Villers-Bocage Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Venez découvrir le monde des papillons de nuit au cours d’une conférence suivie d’une sortie sur le terrain à la chasse aux papillons de nuit.
Venez découvrir le monde des papillons de nuit au cours d’une conférence suivie d’une sortie sur le terrain à la chasse aux papillons de nuit.
Le lieu de la rendez-vous sera communiqué lors de la réservation. .
Rue Richard Lenoir Villers-Bocage 14310 Calvados Normandie +33 2 31 30 43 27 abc.villersbocage14@gmail.com
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English : La nuit, les papillons ne sont pas tous gris à Villers-Bocage
Come and discover the world of moths at a talk followed by a field trip to hunt for moths.
L’événement La nuit, les papillons ne sont pas tous gris à Villers-Bocage Villers-Bocage a été mis à jour le 2026-03-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie