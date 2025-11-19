LA NUIT MAGIQUE DE NOEL – THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban
dimanche 14 décembre 2025.
Tarif : – euros.
Zoé a trois bonnes raisons de ne pas aller se coucher ce soir : elle n’a pas sommeil, elle a peur du noir et surtout… elle veut attendre le père Noël ! Zoé croit être seule dans sa chambre… Pourtant bien des surprises l’attendent… Qui remue au fond du tiroir ? Qui se cache sous la couverture ? De rencontres inattendues en rebondissements, Zoé et ses camarades spectateurs vivront une expérience unique… La nuit promet d’être magique !
THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82