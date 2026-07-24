La nuit monastique Sturzelbronn
samedi 22 août 2026 · Sturzelbronn
Informations pratiques
Sturzelbronn
La nuit monastique
11 rue Principale Sturzelbronn Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
A l’occasion de la Saint Bernard, Sturzelbronn retrouve, le temps d’une soirée, l’ambiance priante de l’abbaye disparue.
18h Messe en l’honneur de St Bernard
Petite restauration, déambulation autour des vestiges de l’abbaye
21h Office des Complies à la bougie, selon la tradition cistercienne.
ENTRÉE LIBRE
EXPO sur la vie cistercienne.
Avec la participation de l’ASDAS de SturzelbronTout public
0 .
11 rue Principale Sturzelbronn 57230 Moselle Grand Est +33 6 72 48 74 68
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English :
On St. Bernard’s Day, Sturzelbronn recaptures, for one evening, the devotional atmosphere of the long-gone abbey.
6:00 p.m.: Mass in honor of St. Bernard
Light refreshments, stroll through the abbey ruins
9:00 p.m.: Compline service by candlelight, according to the Cistercian tradition.
FREE ADMISSION
EXHIBITION on Cistercian life.
With the participation of the ASDAS of Sturzelbron
L’événement La nuit monastique Sturzelbronn a été mis à jour le 2026-07-24 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE