Informations pratiques

Sturzelbronn

La nuit monastique

11 rue Principale Sturzelbronn Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

A l’occasion de la Saint Bernard, Sturzelbronn retrouve, le temps d’une soirée, l’ambiance priante de l’abbaye disparue.

18h Messe en l’honneur de St Bernard

Petite restauration, déambulation autour des vestiges de l’abbaye

21h Office des Complies à la bougie, selon la tradition cistercienne.

ENTRÉE LIBRE

EXPO sur la vie cistercienne.

Avec la participation de l’ASDAS de SturzelbronTout public

0 .

11 rue Principale Sturzelbronn 57230 Moselle Grand Est +33 6 72 48 74 68

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English :

On St. Bernard’s Day, Sturzelbronn recaptures, for one evening, the devotional atmosphere of the long-gone abbey.

6:00 p.m.: Mass in honor of St. Bernard

Light refreshments, stroll through the abbey ruins

9:00 p.m.: Compline service by candlelight, according to the Cistercian tradition.

FREE ADMISSION

EXHIBITION on Cistercian life.

With the participation of the ASDAS of Sturzelbron

L’événement La nuit monastique Sturzelbronn a été mis à jour le 2026-07-24 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE