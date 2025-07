La Nuit Monstre Le Nouveau Théâtre de Verdure Bourpeuil

La Nuit Monstre 17 – 20 juillet Le Nouveau Théâtre de Verdure Vienne

Pour assister à une représentation publique, à la visite guidée ou au spectacle : gratuit sans réservation – Contacter la mairie du Vigeant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-17T14:30:00 – 2025-07-17T16:00:00

Fin : 2025-07-20T11:00:00 – 2025-07-20T12:00:00

« La Nuit Monstre » est un projet participatif qui propose aux habitants de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe d’œuvrer à la création d’un spectacle de théâtre. Tout au long de l’année, un groupe amateur travaille la pièce tandis que des volontaires conçoivent décors et costumes. Au début de l’été, un groupe de comédiens professionnels, fidèles de la compagnie, rejoint l’équipe amateur pour une semaine intensive de répétitions communes, orchestrée par Théophile Sclavis et Mathilde Souchaud pour une représentation au Théâtre de Verdure du Parc de l’Envol au Vigeant. La représentation est suivie de moments festifs et conviviaux entre spectateurs, bénévoles et équipe artistique.

Durant la semaine du 14 au 19 juillet, des temps de répétioins ouverts, la decouverte de textes de théâtre et une visite guidée des théâtres de Verdure du Vigeant et de l’Isle Jourdain sont proposées au public.

Le Nouveau Théâtre de Verdure Parc de l'Envol Bourpeuil 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 48 76 55 https://levigeant.fr/fr/

