LA NUIT N’EN FINIT PLUS

2 Rue Guillaume Pellicier Montpellier Hérault

Tarif : 15.44 – 15.44 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03

La nuit n’en finit plus

Un seule-en-scène percutant, drôle et poétique.

Le cris du ventre d’une génération.

Du Ven. 03 avr. 2026 au sam. 04 avr. 2026

La nuit n’en finit plus

Un seule-en-scène percutant, drôle et poétique.

Le cris du ventre d’une génération.

Comme chaque soir, Cassandre, jeune femme de son époque, ne dort pas, traversée par ces pensées qui nous assaillent dans le noir.

Pour échapper à l’insomnie, elle glisse entre rêve et réalité, là où les idéaux rencontrent les souvenirs, où une chanson peut devenir bande originale, et où l’imaginaire ouvre un passage vers le sens.

De cette dérive nocturne jaillit un amour ardent de la vie, un cri vibrant celui d’une jeune génération troublée par l’état du monde mais décidée, coûte que coûte, à exulter !

La presse en parle

“Profondément sincère, intense et touchante” La Provence

“Lanceuse d’alerte en toute sincérité et sensibilité. Un seul-en-scène brillant et ingénieux” L’Œil d’Olivier

“Ce spectacle est vivant et extraordinairement vivifiant, drôle, très drôle, intelligent, ciselé et audacieux. Une petite prouesse du genre !” Radio Osmose

Sur réservation .

2 Rue Guillaume Pellicier Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 7 52 62 81 34

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English :

The night never ends

A powerful, funny and poetic one-man show.

The belly cry of a generation.

L’événement LA NUIT N’EN FINIT PLUS Montpellier a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER