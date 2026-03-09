La nuit où les chauves-souris Spectacle Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

La nuit où les chauves-souris Spectacle

Salle Anne Follezou 32T Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:15:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Dans un futur, les fleurs ont disparu. Toutes, exceptées les tulipes Dentelles du futur. Mais voilà que les papillons avalobouftouteflor nec tulipa , faute de nourriture, dévorent les fameuses tulipes…Heureusement la jeune Skär rencontre la mystérieuse LadyPunk qui a conservé toutes les espèces dans son jardin.

Adressée au jeune public, mais pas seulement, La nuit où les chauves-souris est une fable écologique d’anticipation qui interroge la relation que nous, humains, entretenons à l’échelle du jardin avec le monde sauvage , introduit Anne-Christine Tinel, qui a écrit le texte qu’elle met en scène.

Un spectacle tout à la fois empreint de philosophie, de poésie, et d’humour.

Sur scène, un dispositif épuré un sac besace et quelques cailloux blancs disposés en nuage délimitent l’espace scénique. Seule en scène, Inès Lopez incarne le jeune Skar dans un jeu saisissant, faisant notamment appel à l’art clownesque. Du regard de l’enfant, jailliront les figures qui jalonneront son aventure imaginaire. Le ciré jaune trop grand de Skar, porté de telle ou telle manière, fera office de costume pour chacun des personnages que générera sa rêverie.

Par la Compagnie une carène en campagne , A-C Tinel. Suivi d’un atelier Jeu jardine avec le vivant avec Regain Biodiversité Bretagne Vivante.

Dans le cadre de l’événement la Fête des plantes et de la nature du 18-19 avril de 10h30 à 19h30 à Brigneau, où seront proposés gratuitement au public: conférences, Troc de plantes et graines, marché des plantes, buvette et snack. .

Salle Anne Follezou 32T Lieu-dit Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nuit où les chauves-souris Spectacle

L’événement La nuit où les chauves-souris Spectacle Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS