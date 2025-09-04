La nuit où les chauves-souris… | Théâtre l’Archipel Fouesnant

La nuit où les chauves-souris… | Théâtre l’Archipel Fouesnant lundi 19 janvier 2026.

La nuit où les chauves-souris… | Théâtre

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-19

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-19

Compagnie une carène en campagne | Anne-Christine Tinel

Dès 7 ans

Dans un futur plus ou moins proche, sur notre belle terre, les fleurs ont disparu. Toutes, exceptées les tulipes Dentelles du futur, invention et fierté de l’oncle jardinier. Mais voilà que les papillons avalobouftouteflor nec tulipa , faute de nourriture, dévorent les fameuses tulipes…Heureusement la jeune Skär rencontre la mystérieuse LadyPunk qui a conservé toutes les espèces animales et végétales dans son jardin. Grâce à l’aide des chauves-souris, la terre sera réensemencée et les papillons auront de nouvelles fleurs à déguster.

Cette fable écologique d’anticipation aborde une question grave, la disparition des espèces, avec sourire et légèreté. Une comédienne, nourrie par les arts du cirque et le clown, déploie un jardin luxuriant dans l’imaginaire des spectateur·rice·s.

Trois représentations lundi 19 janvier à 15h00 mardi 20 à 10h00 et 18h30 .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La nuit où les chauves-souris… | Théâtre Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN