La nuit qu’on suppose de Benjamin d’Aoust projection Rue Dixmude Lesneven

La nuit qu’on suppose de Benjamin d’Aoust projection

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 19:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Dans le cadre du temps fort Voir autrement , la médiathèque propose la projection du film documentaire

——La nuit qu’on suppose——– 1h13

Benjamin D’Aoust interroge Brigitte, Danielle, Hedwige, Bertrand & Saïd qui sont nés voyants et ont perdu la vue. Tous impliqués dans des activités créatives, ils nous parlent de ce monde où l’image est autre, où l’image dépasse ses limites, et où naissent d’autres manières de ’voir’. Leurs trajectoires de vie posent la question du regard et du lien que nous entretenons avec nos sens, le monde et les autres. À quoi ressemble le monde pour ceux qui ne le voient plus ? Qu’y a-t-il dans cette nuit sans fond, ce noir profond que l’on imagine tous ?

Sur inscription

À partir de 10 ans .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English :

L’événement La nuit qu’on suppose de Benjamin d’Aoust projection Lesneven a été mis à jour le 2026-03-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne