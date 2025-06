La Nuit Romantique Rendez-vous à la Maison du Prince de Condé Charroux 21 juin 2025 20:30

Allier

La Nuit Romantique Rendez-vous à la Maison du Prince de Condé 8 Place d’Armes Charroux Allier

Tarif : – –

Début : 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Pour la 4ème année, Charroux vous invite à sa Nuit Romantique le village s’illumine avec musique et animations pour couples, familles et amis.

Rendez-vous à la Maison du Prince de Condé 8 Place d’Armes

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 87 71

English :

For the 4th year, Charroux invites you to its Romantic Night: the village lights up with music and entertainment for couples, families and friends.

German :

Zum vierten Mal lädt Charroux Sie zu seiner Romantischen Nacht ein: Das Dorf wird mit Musik und Unterhaltung für Paare, Familien und Freunde beleuchtet.

Italiano :

Per il 4° anno consecutivo, Charroux vi invita alla sua Notte Romantica: il villaggio si illumina con musica e intrattenimento per coppie, famiglie e amici.

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, Charroux le invita a su Noche Romántica: el pueblo se ilumina con música y espectáculos para parejas, familias y amigos.

