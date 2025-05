La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France – Brousse-le-Château, 21 juin 2025 07:00, Brousse-le-Château.

Aveyron

La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France Brousse-le-Château Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Au confluent du Tarn et de l’Alrance, dans le département de l’Aveyron, le charmant village de Brousse le Château se dévoile pour sa participation à la Nuit Romantique.

C’est avec enthousiasme que la commune se préparent à vous accueillir.

Le village de Brousse-le-Château vous accueille pour La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France

Au programme :

– 18h30 Pot d’accueil

– 21h30 : Spectacle musical avec le groupe Zameho Folk.

– Restauration possible sur place au restarant Le Relays du Chasteau (sur réservation au 05.65.99.40.15) .

Brousse-le-Château 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 41 14 mairie@brousselechateau.com

English :

At the confluence of the Tarn and Alrance rivers, in the Aveyron department, the charming village of Brousse le Château is unveiling its participation in the Nuit Romantique.

The commune is looking forward to welcoming you.

German :

Am Zusammenfluss von Tarn und Alrance, im Département Aveyron, enthüllt sich das charmante Dorf Brousse le Château für seine Teilnahme an der Romantischen Nacht.

Die Gemeinde bereitet sich mit Begeisterung darauf vor, Sie zu empfangen.

Italiano :

Alla confluenza dei fiumi Tarn e Alrance, nel dipartimento dell’Aveyron, l’incantevole villaggio di Brousse le Château svela la sua identità per partecipare alla Nuit Romantique.

Il villaggio non vede l’ora di darvi il benvenuto.

Espanol :

En la confluencia de los ríos Tarn y Alrance, en el departamento de Aveyron, el encantador pueblo de Brousse le Château desvela su identidad para participar en la Nuit Romantique.

El pueblo está deseando darle la bienvenida.

L’événement La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de France Brousse-le-Château a été mis à jour le 2025-05-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)