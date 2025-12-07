« La nuit se souvient de nous », Nassim Baddag x Lilian Damango | Performance L’Institut du Monde Arabe Paris

« Il y a des instants où le temps s’assoit sur les escaliers, où les murs se penchent pour écouter le murmure des objets que l’on ne touche jamais. Les feuilles écrivent des lettres aux pierres, et les pierres ne leur répondent pas. Elles se souviennent des pas que nous n’avons pas faits. Ils ont mis leurs mains dans le ciel et ne les ont jamais retirées, et leurs souvenirs traversent les murs comme des oiseaux ivres. Vous pensez que la poussière ne se souvient pas ? Vous croyez que les pierres ne murmurent pas entre elles quand personne ne les regarde ? Une femme traverse la salle avec des éclats invisibles plein les poches, et le monde vacille doucement. Rien ne tombe jamais vraiment, rien ne reste, tout s’assemble et se défait, tout se remémore et se perd. Quant à nous, nous demeurons dans les traces de ce qui n’existe plus, à attendre que quelque chose se passe. » Ilan Volson-Derabours

La nuit se souvient de nous est une performance déambulatoire imaginée par Nassim Baddag et Lilian Damango au cœur du musée de l’Institut du monde arabe. Tout au long de l’après-midi, l’artiste invite plusieurs performeurs à investir les espaces du musée à travers la danse, la musique et le chant. Ensemble, ils tissent un parcours sensible et mouvant, où les corps, les voix et les sons dialoguent avec l’architecture et la mémoire du lieu, invitant le public à une expérience immersive et poétique.

Nassim Baddag

Nassim Baddag (2000, France) est né à Saint-Maurice. Autodidacte, sa danse s’inspire des mouvements animaux et d’une exploration complète de l’espace. Avec Arnaud Deprez, il fonde le Montmartre Breaking Club, un duo de spectacle de rue souvent présent sur la place du Sacré-Cœur à Paris, particulièrement remarqué pendant les années Covid.

En 2021, Nassim Baddag rencontre Sidi Larbi Cherkaoui et travaille avec lui sur le film Backstage d’Afef Ben Mahmoud, présenté à la Mostra de Venise 2023. Il rejoint ensuite la tournée de Nomad, puis joue dans l’opéra Alceste au Teatro dell’Opera di Roma. Fin 2023, il est invité par Anne Teresa de Keersmaeker et Radouan Mriziga à rejoindre Rosas pour la création Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione.

Lilian Damango

Originaire de Savigny-le-Temple, Lilian découvre le breakdance à 13 ans et se forge rapidement une solide expérience dans le milieu de la compétition, évoluant sur les scènes régionales, nationales et internationales. Son parcours l’amène ensuite vers le spectacle vivant, où il collabore avec des compagnies comme Allongé d’Arnaud Deprez ou celle de Carmel Loanga. Parallèlement, il met son talent au service de grands événements, se produisant pour des marques prestigieuses telles que Nike et Porsche, ainsi que lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 et des Victoires de la Musique 2025.

Danseurs : Nassim Baddag, Lilian Damango, Anne Fotso, Sofiane El Boukhari

Piano : Racha Arodaky

Chant : Ghalia Benali

Performance déambulatoire imaginée par les chorégraphes Nassim Baddag et Lilian Damango, « La nuit se souvient de nous » se déploie dans les espaces du Musée de l’Institut du monde arabe.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 17h00 à 18h30

Le dimanche 07 décembre 2025

de 15h30 à 17h30

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

payant

De 0 à 10 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-07T18:00:00+01:00

fin : 2025-12-07T19:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-07T14:00:00+02:00_2025-12-07T15:30:00+02:00;2025-12-07T15:30:00+02:00_2025-12-07T17:30:00+02:00;2025-12-07T17:00:00+02:00_2025-12-07T18:30:00+02:00

L’Institut du Monde Arabe 1, rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/agenda/spectacles/nuit-se-souvient-nous-nassim-baddag-x-lilian-damango-performance +33140513838