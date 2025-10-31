La Nuit terrible d’Halloween Palais des Beaux-Arts de Lille Lille

La Nuit terrible d’Halloween Vendredi 31 octobre, 19h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T19:00 – 2025-10-31T22:00

Vendredi 31 octobre, le musée vous ouvre ses portes pour une soirée d’Halloween inédite ! Sorcières en cavale, banquet étrange, musique envoûtante et parcours inattendu vous entraînent dans une déambulation pleine de mystères à travers les collections du musée et son exposition “Une petite histoire de géants : la légende Lydéric et Phinaert”

Petits et grands, un seul mot d’ordre : venez curieux… et déguisé si le cœur vous en dit !

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Nord Hauts-de-France

Frissons garantis au Palais ! Banquet de sorcières, fanfare endiablée et visite décalée… Oserez-vous franchir le seuil pour une soirée d’Halloween aussi étrange que festive ?

(c) Dorian Demarcq – Ateliers des géants