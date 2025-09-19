La Nuitée Lagardienne La Garde-Adhémar
La Nuitée Lagardienne La Garde-Adhémar vendredi 19 septembre 2025.
La Nuitée Lagardienne
Parking des Monjars La Garde-Adhémar Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
12 17 ans
gratuit pour les 12 ANS
Début : 2025-09-19 20:30:00
fin : 2025-09-19
Organisée par Les Riders Lagardiens, la Nuitée Lagardienne vous propose 2 parcours VTT (15 km et 25 km) et 1 parcours marche (10 km) pour une nocturne sportive et conviviale !
Parking des Monjars La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 08 66 06
English :
Organized by Les Riders Lagardiens, the Nuitée Lagardienne offers 2 mountain bike trails (15 km and 25 km) and 1 walking trail (10 km) for a fun-filled night out!
German :
Organisiert von Les Riders Lagardiens, bietet Ihnen die Nuitée Lagardienne 2 Mountainbike-Strecken (15 km und 25 km) und 1 Wanderstrecke (10 km) für eine sportliche und gesellige Nacht!
Italiano :
Organizzata da Les Riders Lagardiens, la Nuitée Lagardienne vi offre 2 percorsi in mountain bike (15 km e 25 km) e 1 percorso a piedi (10 km) per una serata all’insegna dell’amicizia!
Espanol :
Organizada por Les Riders Lagardiens, la Nuitée Lagardienne le propone 2 recorridos en bicicleta de montaña (15 km y 25 km) y 1 recorrido a pie (10 km) para pasar una noche agradable
