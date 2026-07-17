La nutrition pour tous, Médiathèque métropolitaine de Miramas, Miramas

Informations pratiques

La nutrition pour tous Vendredi 2 octobre, 18h00 Médiathèque métropolitaine de Miramas Bouches-du-Rhône

64 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T18:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:30:00+02:00

À la faveur de la « Nuit de la science », vous souhaitez comprendre ce que vous mangez et pourquoi cela compte pour votre santé ?

Explorons ensemble les principes simples d’une alimentation équilibrée, démystifions les idées reçues et partageons des outils concrets pour intégrer les bons réflexes de tous les jours.

Novice ou simple curieux, cette conférence est fait pour vous, en toute bienveillance et simplicité. Venez découvir comment une nutrition adaptée peut améliorer votre bien-être au quotidien.

Une conférence animée par le Docteur Grunberg, médecin gastro-entérologue et hépatologue, CPTS La Poudrerie.

Médiathèque métropolitaine de Miramas Avenue de la République 13140 Miramas Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 58 53 53 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 58 53 53 »}]

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©Yaroslav Shuraev (Pexels)