La Nyctalope Chevigney-sur-l’Ognon

Début : 2025-09-20 19:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

La Nyctalope 2 parcours VTT, 10 km et 25 km, en nocturne à travers les sentiers et les chemins de bois. Ravitaillements à l’arrivée. Restauration rapide sur place avec pré-commande obligatoire. .

Chevigney-sur-l’Ognon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@aslchevigney.fr

