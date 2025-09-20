La Nyctalope Chevigney-sur-l’Ognon
La Nyctalope 2 parcours VTT, 10 km et 25 km, en nocturne à travers les sentiers et les chemins de bois. Ravitaillements à l’arrivée. Restauration rapide sur place avec pré-commande obligatoire. .
Chevigney-sur-l’Ognon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@aslchevigney.fr
