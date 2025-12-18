LÀ OÙ BAT LE CŒUR Montpellier

LÀ OÙ BAT LE CŒUR

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Là où bat le cœur ou comment unir trois visions de l’émotion musicale du classicisme à la modernité et au post-romantisme.

En ouverture, la Symphonie n°4 de Beethoven, rare joyau, étonne par sa vitalité juvénile et son lyrisme intime. Puis la soprano Golda Schultz illumine le sensuel Honey and Rue d’André Previn, cycle de mélodies fusionnant classique et jazz sur des poèmes de Toni Morrison. Portée par l’orchestre, son timbre solaire captive et illumine ce kaléidoscope sensible des émotions féminines, des murmures intimes aux envolées passionnées. En apothéose, la suite du Chevalier à la rose de Strauss déploie ses valses enivrantes et ses duos enflammés. Sous la direction passionnée de Roderick Cox, cet opéra en raccourci devient un poème symphonique où palpite l’âme humaine, chaque note y faisant danser nos cœurs. Entre puissance symphonique, confidence vocale et volupté orchestrale, ce programme tresse un fil d’or entre les siècles là où la musique bat, toujours.

Au Programme

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

Symphonie n°4 en si bémol majeur opus 60

André Previn (1929 – 2019)

Honey and Rue

Richard Strauss (1864 – 1949)

Le Chevalier à la rose, suite, opus 59

à 20h

Durée ±2h avec entracte .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Where the heart beats, or how to unite three visions of musical emotion, from classicism to modernism and post-romanticism.

Beethoven?s Symphony No. 4, a rare gem, opens with an astonishing youthful vitality and intimate lyricism. Then soprano Golda Schultz illuminates André Previn?s sensual Honey and Rue, a cycle of melodies fusing classical and jazz on poems by Toni Morrison.

