LÀ OU LA MER RENCONTRE LE CIEL Lieu-dit Monde Aurignac

LÀ OU LA MER RENCONTRE LE CIEL

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-04

Conte musical jeune public

Finn habitait au bord de la mer, et la mer habitait avec lui. C’est une journée idéale pour naviguer aurait dit son grand-père. Finn se souvenait bien de sa voix et de ses histoires qui parlaient d’un pays lointain où la mer rencontre le ciel. Ainsi commence l’histoire de Finn, ce jeune garçon qui prend la mer à la recherche du lieu magique conté par son grand-père…

Spectacle musical et visuel intime pour les enfants de 3 à 10 ans.

Jauge limitée, réservation obligatoire au 06 29 43 53 09.

Durée 30mn

Prix libre Conseillé 5€ .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical tale for young audiences

L’événement LÀ OU LA MER RENCONTRE LE CIEL Aurignac a été mis à jour le 2026-01-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE