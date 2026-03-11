Là ! où l’automne s’invite ! Célébrer l’équinoxe

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 11:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Tout au long de l’année, la nature voyage à travers les saisons. Au cœur de ce voyage, des célébrations nous permettant d’entrer en phase avec les cycles énergétiques de la nature.

Tout au long de l’année, la nature voyage à travers les saisons. Au cœur de ce voyage, des célébrations nous permettant d’entrer en phase avec les cycles énergétiques de la nature.

L’équinoxe, c’est donc ce moment suspendu où l’ombre et la lumière sont parfaitement équilibrés sur terre, pour quelques heures seulement.

A la fin de l’été, une atmosphère singulière règne sur la forêt, la nature se pare pour son dernier bal, d’or et de feu, en ce début de saison apaisante, l’automne nous invite à l’équilibre, à nous poser, à remercier dame nature, c’est aussi une invitation à ralentir le rythme !

Vêtements confortables, Chaussures de marche, eau, petite serviette, plaid. .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 60 62 49

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English :

Throughout the year, nature travels through the seasons. At the heart of this journey are celebrations that bring us into tune with nature?s energetic cycles.

L’événement Là ! où l’automne s’invite ! Célébrer l’équinoxe Haguenau a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau