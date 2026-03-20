Là où rêvent les couleurs Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon
Là où rêvent les couleurs Médiathèque du Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon samedi 4 avril 2026.
Là où rêvent les couleurs
Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-04
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-04-04
Peintures, linogravures et illustrations jeunesse d’Emma Gueirouard.
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Médiathèque du Chambon-sur-Lignon 1 rue des Quatre Saisons Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 88 73 lechambonsurlignon@mediatheques-hautlignon.fr
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English :
Paintings, linocuts and illustrations for children by Emma Gueirouard.
L’événement Là où rêvent les couleurs Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Haut-Lignon