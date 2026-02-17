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Là où subsiste encore ton écho Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Nantes
samedi 17 octobre 2026 · Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 14:00 – 18:00
Gratuit : non
Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Île de Nantes Nantes 44200
02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr
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