Là où subsiste encore ton écho Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-17 14:00 – 18:00

Gratuit : non

Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Île de Nantes Nantes 44200

02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr



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