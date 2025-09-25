Là où tout commence, le triangle rose Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Jeudi 25 septembre 2025 à partir de 18h30. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-09-25 18:30:00

Sur scène, une valise… posée là, comme oubliée sur le quai d’une gare. Entre un homme, seul lui aussi. Un seul en scène entre conférence et théâtre sur l’histoire du Triangle Rose, ce symbole de persécution devenu l’emblème de lutte du mouvement LGBTQ.

À travers ses confidences, nous allons remonter le temps, connaître son parcours, ses combats, le combat contre les discriminations, la lutte pour un idéal, pour une justice sociale.

Un spectacle pour tous.tes qui ouvre des portes, suscite des questionnements… Tout cela avec humour et émotion, comme dans la vie !



Une co-programmation de l’association QueerAmu. Représentation suivie d’un débat.



À partir de 14 ans durée 1h10. .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On stage, a suitcase? lying there, as if forgotten on a station platform. Enter a man, also alone. A one-man show, part lecture, part theater, about the history of the Pink Triangle, a symbol of persecution that has become the emblem of the LGBTQ movement?s struggle.

German :

Auf der Bühne steht ein Koffer, der wie vergessen auf einem Bahnsteig liegt. Dazwischen ein Mann, der ebenfalls allein ist. Ein Solo zwischen Konferenz und Theater über die Geschichte des Rosa Dreiecks, ein Symbol der Verfolgung, das zum Kampfsymbol der LGBTQ-Bewegung wurde.

Italiano :

Sul palcoscenico, una valigia? distesa, come se fosse stata dimenticata sulla banchina di una stazione. Entra un uomo, anche lui solo. Un one-man show, in parte conferenza, in parte teatro, sulla storia del Triangolo Rosa, il simbolo della persecuzione che è diventato l’emblema della lotta del movimento LGBTQ.

Espanol :

En el escenario, una maleta… tirada, como olvidada en el andén de una estación. Entra un hombre, también solo. Un espectáculo unipersonal, en parte conferencia, en parte teatro, sobre la historia del Triángulo Rosa, el símbolo de la persecución que se ha convertido en el emblema de la lucha del movimiento LGBTQ.

