LA PAGAIE D’OR 04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 Le Marin

LA PAGAIE D’OR 04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 Le Marin samedi 20 septembre 2025.

LA PAGAIE D’OR Samedi 20 septembre, 09h00 04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 Martinique

inscription obligatoire avant le 15/09/2025, mail: yole.events@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T22:30:00

Courses de godilles martiniquaises par serie de 3 bb yoles. chaque bb yole est composé de maximun de 3 godilleurs.

04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 04 Boulevard Allègre Le Marin 97290 Le Marin 97290 Martinique Martinique 0617214839 http://layoledemartinique.com Plage du bourg

Courses de godilles martiniquaises par serie de 3 bb yoles. chaque bb yole est composé de maximun de 3 godilleurs.

NAUTIMAGE