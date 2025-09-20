La Pagode Van Hanh La pagode Van Hanh Saint-Herblain
Date et horaire de début et de fin : 2025-09-20 10:30 – 18:00
Gratuit : non Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h – Visites guidées gratuites avec inscription gratuite (Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance) : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 – durée 1h Tout public
La Pagode Van Hanh 3 rue du Souvenir Français (Porte de Saint-Herblain) Visite et découverte • Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h.• Visites guidées gratuites avec inscription : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 – durée 1hJauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite sur www.vanhanh.fr/patrimoineLa pagode Van Hanh ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire, son architecture, son jardin, ses statues, la culture bouddhique vietnamienne, ainsi que les gastronomies végétariennes du Vietnam.
