La Pagode Van Hanh La pagode Van Hanh Saint-Herblain

La Pagode Van Hanh La pagode Van Hanh Saint-Herblain dimanche 21 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-21 10:30 – 18:00

Gratuit : non Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h – Visites guidées gratuites avec inscription gratuite (Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance) : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 – durée 1h Tout public

La Pagode Van Hanh 3 rue du Souvenir Français (Porte de Saint-Herblain) Visite et découverte • Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h.• Visites guidées gratuites avec inscription : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 16 h 30 et 17h30 – durée 1h• Fête de la Mi Automne – Fête des enfants : de 14H à 16 H (les enfants doivent être accompagnés par leurs parents)Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite sur www.vanhanh.fr/patrimoineJauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite sur www.vanhanh.fr/patrimoineLa pagode Van Hanh ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire, son architecture, son jardin, ses statues, la culture bouddhique vietnamienne, ainsi que les gastronomies végétariennes du Vietnam.

La pagode Van Hanh Saint-Herblain 44800

http://www.vanhanh.fr/patrimoine