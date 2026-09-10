La Pagode Van Hanh, La Pagode Van Hanh, Saint-Herblain
dimanche 20 septembre 2026 · La Pagode Van Hanh · Saint-Herblain
Informations pratiques
La Pagode Van Hanh Dimanche 20 septembre, 11h00 La Pagode Van Hanh Loire-Atlantique
Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h – Visites guidées gratuites avec inscription gratuite (Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance) : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 – durée 1h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Pagode Van Hanh
3 rue du Souvenir Français (Porte de Saint-Herblain)
Visite et découverte
• Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h.
• Visites guidées gratuites avec inscription : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 16 h 30 et 17h30 – durée 1h
• Fête de la Mi Automne – Fête des enfants : de 14H à 16 H (les enfants doivent être accompagnés par leurs parents)
Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite sur www.vanhanh.fr/patrimoine
Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite sur www.vanhanh.fr/patrimoine
La pagode Van Hanh ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire, son architecture, son jardin, ses statues, la culture bouddhique vietnamienne, ainsi que les gastronomies végétariennes du Vietnam.
La Pagode Van Hanh 3 rue du Souvenir-Français 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Bernardière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « http://www.vanhanh.fr/patrimoine »}]
La Pagode Van Hanh
Pagode Van Hanh
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