La Pagode Van Hanh La pagode Van Hanh Saint-Herblain

La Pagode Van Hanh Dimanche 21 septembre, 10h30 La pagode Van Hanh Loire-Atlantique

Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h – Visites guidées gratuites avec inscription gratuite (Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance) : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 – durée 1h

3 rue du Souvenir Français (Porte de Saint-Herblain)

• Visites libres sans inscription : de 11 h à 18 h.

• Visites guidées gratuites avec inscription : à 10 h 30, 11 h 30, 12 h 30, 16 h 30 et 17h30 – durée 1h

• Fête de la Mi Automne – Fête des enfants : de 14H à 16 H (les enfants doivent être accompagnés par leurs parents)

Jauge limitée à 30 personnes à chaque séance – inscription gratuite sur www.vanhanh.fr/patrimoine

La pagode Van Hanh ouvre ses portes pour vous faire découvrir son histoire, son architecture, son jardin, ses statues, la culture bouddhique vietnamienne, ainsi que les gastronomies végétariennes du Vietnam.

