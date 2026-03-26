La paillage, allié du jardin Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré
La paillage, allié du jardin Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré mercredi 17 juin 2026.
La paillage, allié du jardin
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 16:30:00
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-20
Comprendre le principe du paillage et les atouts de chaque sorte de paillage.Tout public
Comprendre le principe du paillage et les atouts de chaque sorte de paillage.
Durée 45 minutes. .
Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est helene.villemant@gmail.com
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English : La paillage, allié du jardin
Understand the principle of mulching and the advantages of each type of mulch.
L’événement La paillage, allié du jardin Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne