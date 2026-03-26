La paillage, allié du jardin Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré

La paillage, allié du jardin

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 16:30:00

Date(s) :

2026-06-17 2026-06-20

Comprendre le principe du paillage et les atouts de chaque sorte de paillage.Tout public

Comprendre le principe du paillage et les atouts de chaque sorte de paillage.

Durée 45 minutes. .

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est helene.villemant@gmail.com

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English : La paillage, allié du jardin

Understand the principle of mulching and the advantages of each type of mulch.

L’événement La paillage, allié du jardin Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-26 par ADT de la Marne